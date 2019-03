Overal herdenkingen van aanslagen 22 maart 2016 Brusselse advocaten spelen herdenkingsmatch tegen Parijse confraters WHW/RDK

22 maart 2019

15u44 0 Brussel Vandaag zijn er verschillende herdenkingen gehouden van de aanslagen van 22 maart 2016. Bomaanslagen op Brussels Airport en metrostation Maalbeek kostten toen het leven aan 32 mensen. Ongeveer 340 anderen raakten gewond.

In Maalbeek was er om 9 uur een herdenkingsmoment, dat een uur later werd afgesloten met een minuut stilte. In het metrostation zijn de namen van de zestien dodelijke slachtoffers van de aanslag aangebracht op de muur naast het herdenkingskunstwerk van kunstenaar Benoît Van Innis. De namen werden vrijdagochtend onthuld na een ingetogen herdenkingsceremonie met slachtoffers en hun naasten.

Er kwamen zelfs ook twee slachtoffers aan het woord, die hun ervaringen deelden en ook een verbindende boodschap uitdroegen. “We moeten strijden voor een samenleving die meer tolerant is”, zei een van hen. Beiden bedankten ook de hulpdiensten voor hun “heroïsche daden”. Onder meer leden van de politie, brandweer, civiele bescherming en het Rode Kruis waren aanwezig om hun steun te betuigen. De plechtigheid eindigde om 10 uur met een minuut stilte.

Namen afgeroepen

Op hetzelfde moment werden aan de gedenksteen in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem de namen van de zestien dodelijke slachtoffers van de aanslagen van drie jaar geleden afgeroepen. Nadien werd één minuut stilte gehouden. Na de plechtigheid in de vertrekhal werd in de Memorial Garden, de herdenkingsplaats waar het bij de aanslagen beschadigde kunstwerk ‘Flight in mind’ staat, een bezinningsmoment gehouden. Die Memorial Garden werd een jaar na de aanslagen ingericht als herdenkingsplaats voor de nabestaanden. In de namiddag kwamen slachtoffers en nabestaanden bijeen in de Bozar. Daarna begon om 14.30 uur een herdenking aan de berkencirkel in het Zoniënwoud. Dat natuurmonument, dat bestaat uit een ronde zitbank met daarrond 32 berken in een cirkel, werd een jaar na de aanslagen ingehuldigd ter herdenking van de slachtoffers. De Brusselse landschapsarchitect Bas Smets gaf de herdenkingsplaats vorm.

Advocaten herdenken aanslag...op het voetbalveld

Ook advocaten herdachten de vreselijke gebeurtenissen van 3 jaar geleden. Niet in toga voor de rechter maar wel in voetbaltenue. In het Guy Thijs-stadion van Etterbeek namen advocaten van de Brusselse balie het op tegen hun confraters uit Parijs. De rechtszaak over de aanslagen is voorzien voor 2020. Het gerechtelijk onderzoek naar die aanslagen zit in een eindfase, maar er moeten wel nog een honderdtal onderzoeksdaden uitgevoerd worden. Volgens een eerste schatting zou het proces minstens zes maanden duren. Waar het proces zal plaatsvinden, blijft intussen nog een onbeantwoorde vraag. De zittingszaal moet groot genoeg zijn om plaats te bieden aan zo’n 1.000 personen, er zijn immers 600 burgerlijke partijen die allemaal het proces moeten kunnen bijwonen. Bovendien moet er voorzien worden in een aparte zaal voor de pers, en een ruimte voor de juryleden en de rechters. Mogelijke pistes zijn het oude NAVO-gebouw in Evere of een ruimte in het Justitiepaleis.