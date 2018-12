Ouders van Mawda wachten nog altijd op OCMW-steun of regularisatie Jasmijn Van Raemdonck

21 december 2018

15u23

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brussel De ouders van de doodgeschoten tweejarige peuter Mawda zijn nog altijd in afwachting van OCMW-steun of een regularisatie. Vandaag zou er bij de arbeidsrechtbank een pleidooi gehouden worden voor het verkrijgen van OCMW-steun, maar de zaak werd uitgesteld naar 18 januari. Een vijftigtal mensen kwam vanmiddag samen op het Brusselse Poelaertplein voor een solidariteitsactie voor de ouders.

De ouders van Mawda, het peutertje dat in mei van dit jaar omkwam door een politiekogel, hebben sociale bijstand aangevraagd in ons land. “Normaal krijgen mensen zonder papieren geen sociale bijstand, tenzij in uitzonderingen. De ouders van Mawda hebben geen andere keuze dan in België te blijven, omdat het proces over hun dochter hier nog loopt”, legt de advocate van de ouders, Mieke Van den Broeck uit. “De beslissing over hun sociale bijstand is vandaag uitgesteld, omdat de rechtbank eerst het bewijs wil dat de zaak rond Mawda nog bezig is”, meldt de advocate.

“Ik zou me doodschamen”

De ouders van Mawda hebben ook nog steeds geen verblijfsvergunning voor ons land. De regularisatieaanvraag, die in mei 2018 werd in gediend, is nog altijd in behandeling. “Als ik Charles Michel, Theo Francken of Maggie De Block zou zijn, zou ik me doodschamen”, vertelt Louise Linderoth, die haar steun aan de ouders komt betuigen.



“De premier had beloofd om de regularisatie snel in orde te brengen, maar daar is nog steeds niks van in huis gekomen. Dat vind ik hypocriet, hij komt zijn beloftes niet na”, aldus Louise. Zij vraagt gerechtigheid voor de ouders van Mawda maar ook voor alle vluchtelingen die in België aankomen.

Engel

Om hun oproep voor een regularisatie kracht bij te zetten, ondertekenden de protestvoerders kerstkaarten met daarop een kerststal met een lege wieg en Mawda als engel. De kerstkaarten zullen worden afgeleverd bij het kabinet van minister De Block. “We weten dat het dossier door Theo Francken werd geblokkeerd, want hij maakt van elke zaak een principezaak”, aldus nog Van den Broeck. “Nu hij weg is, roepen we Maggie De Block op om het dossier te behandelen.”