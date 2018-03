Ouders protesteren elke vrijdag aan schoolpoorten 24 maart 2018

Bezorgde ouders zullen vanaf nu elke vrijdag protesteren aan de Brusselse scholen. Na een onthutsende reportage over de slechte luchtkwaliteit in de scholen, blokkeerden ouders spontaan de toegangswegen naar de scholen. "De boodschap is eenvoudig: onze steden, regio,en land moeten leefbaar en gezond worden. Daarom moet het autoverkeer worden teruggedrongen", zo klinkt op de website van een groepering bezorgde ouders, genaamd Filter Café. Om hun woorden kracht bij te zetten, trekken ze elke vrijdagochtend naar scholen om hun ongenoegen te uiten. "Onze boodschap: sluit iedere vrijdagochtend, wanneer de school start, de straat van de school af voor auto's. Laat zo de kinderen in een autovrije zone spelen." De ouders verzamelen telkens aan de Kleurdoos, MABO, Sint-Ursula, Klimpaal en Regenboog. (DCFS)