Ouders lenen spulletjes uit in eerste babytheek 25 mei 2018

03u06 0 Brussel Jonge ouders kunnen sinds deze week babyspullen uitlenen in de eerste babytheek van het land. Voor 20 euro per jaar kunnen ze borstvoedingskussen, co-slapers of wipzeteltjes gebruiken.

De lijst aan nodige spulletjes bij de geboorte van een baby is oneindig lang. De meeste van die spulletjes komen bovendien na enkele keren gebruiken in de kast terecht. Daarom bedachten vzw Netwerk Bewust Verbruiken en GC Elzenhof in Elsene de babytheek. "De babytheek stimuleert om materiaal te lenen en gebruiken, niet te bezitten. Zo dragen we bij tot de circulaire deeleconomie", zegt Eva Van Velsen van Netwerk Bewust Verbruiken.





De organisatie haalde in januari via een crowdfunding 12.000 euro op. Met die som bouwden ze een uitleenkast, richtten ze de babytheek in en kochten ze zowel tweedehands als nieuwe babyspullen aan. Voor een lidmaatschap van 20 euro per jaar mogen ouders tot vier spullen per bezoek uitlenen. "Ze mogen de spullen zes maanden bijhouden. Ouders die materiaal op voorhand willen uittesten of enkel nodig hebben op vakantie, kunnen ze drie weken uitlenen." Het pilootproject bleek meteen een succes, want al 25 ouders hebben zich ingeschreven. Tot september is de babytheek open op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. In het najaar opent de babytheek ook twee keer per maand op zaterdagochtend. (DCFS)