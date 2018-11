Ouders en sympathisanten eisen antwoorden in zaak van verdronken Kurtis (4) Freya De Coster Jasmijn Van Raemdonck

22 november 2018

18u14 0 Brussel Een honderdtal ouders en leerlingen zochten donderdagnamiddag ‘gerechtigheid voor Kurtis Best’, het 4-jarige jongetje dat tijdens een schooluitstap in de vijver van het Kasteel van Gaasbeek viel en sindsdien hersendood is.

Kurtis viel vorige maand tijdens een schooluitstap van Les Petits Goujons in de kasteelvijver in Gaasbeek. Sindsdien ligt hij in coma. Volgens de ouders kon het ongeval alleen maar gebeuren doordat de toezichters de kinderen onvoldoende in het oog hielden. En nog steeds wachten ze op antwoorden van de school. “Het onderzoek loopt, maar resultaten blijven uit”, zegt François, de oom van Kurtis. “De vervangende schooldirectrice is ons komen bezoeken, maar excuses hebben we nog niet gekregen. Logisch, want dan zouden ze ook schuld bekennen. We hebben intussen ook de burgemeester ontmoet, maar details over het voorval worden doodgezwegen.”

Donderdag trokken ouders en sympathisanten van het Baraplein in een protestmars naar het gemeentehuis, waar ze een sit-in hielden. “Al jaren vragen de ouders om meer en beter toezicht op school”, zegt Nourdin Chokri, wiens kinderen vroeger ook naar Les Petits Goujons gingen. Hij stuurde hen uit frustratie naar een Nederlandstalige school. “De school lijkt zich wel opzettelijk als obstakel op te werpen. Ze communiceren nooit.”

Intussen wacht de familie op een mirakel. “Kurtis kan intussen zelfstandig ademen, maar zijn toestand ziet er niet hoopvol uit.”