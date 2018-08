Ouderen op de koffie in Bruss-it caravan 23 augustus 2018

Het lokaal dienstencentrum Miro trekt rond met een speciale Bruss-it caravan in Vorst. Ze houdt telkens halt in een wijk en nodigt ouderen uit in de caravan om een koffie te drinken, info te geven of contacten te leggen met de andere bewoners. De ontmoetingsplek moet geïsoleerde ouderen een duwtje in de rug geven. Nog tot vrijdag staat de Bruss-it caravan op het kruispunt van de Dumonceaulaan en de Kersbeeklaan in Vorst.





(DCFS)