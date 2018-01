Ouder koppel kan woning niet in vanwege krakers 02u52 0 Brussel Jean-Claude en zijn vrouw Simone uit Sint-Gilles zitten met de handen in het haar. Nadat de twee een tijdje op vakantie waren geweest naar de Ardennen, wilden ze naar hun huis terugkeren in de Fortstraat. Eenmaal daar aangekomen, merkte het koppel dat krakers hun huis bezetten en nog steeds weigeren om te vertrekken.

"Ik heb een klacht ingediend bij de politie, maar daar willen ze me niet verder helpen", zegt Jean-Claude in een reportage van RTL. "Wij hebben voorlopig geen klacht ontvangen", zegt de woordvoerster van de lokale politie. "Zolang er geen klacht wordt ingediend, kunnen wij niets doen." Bij burgemeester Charles Picqué klinkt dan weer dat Jean-Claude en zijn vrouw al jaren niet meer omkijken naar de woning en dat Jean-Claude al die tijd zijn belastingen niet meer heeft betaald. "We hebben inderdaad heel wat last van krakers in onze gemeente, maar deze man is voor mij geen slachtoffer. We moeten nog bekijken wat we voor hem kunnen betekenen", zegt de burgemeester kordaat.





