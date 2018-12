Oudejaarsnacht in Brussel: een overzicht Jasmijn Van Raemdonck

27 december 2018

10u01 0 Brussel Nog een paar nachten slapen en dan verwelkomen we weer een nieuw jaar. Dit is wat je moet weten als je de overgang van oud naar nieuw in de hoofdstad viert.

Wie op nieuwjaar zelf vuurwerk wil afsteken, is eraan voor de moeite. “Het zelf afsteken van vuurwerk in de stad is ten strengste verboden en bovendien gevaarlijk”, laat Ilse Van de Keere van de Brusselse politie weten. “Ook op privédomein is vuurwerk niet toegestaan”. Hetzelfde geldt voor voetzoekers. Wie dat toch doet, riskeert een gasboete die makkelijk oploopt tot 250 euro. Een veilig en mooi alternatief is er op de Heizelvlakte aan het Atomium. Daar gaat het traditionele vuurwerk dit jaar voor de tweede keer door. Aan Paleis 5 kunnen feestvierders op oudejaarsavond al vanaf 21.30 uur terecht om te dansen op de beste platen van het afgelopen jaar en voor een luchtvoorstelling van het Antwerpse Theater Tol. Om middernacht wordt afgeteld naar het nieuwe jaar en zal het vuurwerkspektakel de Heizelvlakte verlichten.

Vervoer

Feestvierders kunnen op oudejaarsavond gebruik maken van het openbaar vervoer in Brussel, dat na middernacht en tot 05.30 uur op 2 januari tijdelijk gratis is. De MIVB verhoogt op 31 december vanaf 20.00 uur haar capaciteit en zal 450 chauffeurs inzetten om iedereen op zijn bestemming te krijgen. De metro- en tramlijnen rijden uitzonderlijk tot 02.00 uur ’s nachts. De Noctis-nachtbussen rijden door tot 05.00 uur ’s morgens. Niet alleen het openbaar vervoer maar ook de Responsible Young Drivers (RYD) brengen feestvierders goed thuis. Wie met de auto op een feestje is maar te veel heeft gedronken om weer veilig naar huis te rijden, kan de vrijwilligers opbellen tussen middernacht en 06.00 uur ’s morgens. “Onze vrijwilligers brengen mensen over heel Brussel en Vlaanderen gratis weer thuis met hun eigen auto”, verduidelijkt Karen Soetens, coördinator van Responsible Young Drivers.