Oude school wordt hotspot 20 juli 2018

Het kasteeltje op de hoek van de Korenbeekstraat wordt een wijkhuis. Jongeren en cultuurgangers zijn er welkom voor activiteiten en het zal fungeren als ontmoetingsplaats. Het kasteeltje deed tot de zomer dienst als school. Maar vanaf september verhuizen de leerlingen van de basisschool naar een nieuwbouw vlak bij Scheutbos. "De Korenbeekwijk trekt met de verschillende renovatieprojecten steeds meer burgers aan. En die burgers zijn ook steeds mondiger", zegt schepen van Stedelijke Ontwikkeling Jan Gypers. "We hadden het idee om van het binnenkort leegstaande gebouw een wijkhuis te maken. In Molenbeek werken we al hard om de infrastructuur voor ontmoetingsplaatsen uit te breiden, zodat alle nieuwe en oude bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Mogelijk zullen er ook andere initiatieven in het oude kasteeltje opgestart worden." (DCFS)