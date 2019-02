Oude kazernes herbergen FabLabs WHW

19 februari 2019

16u57 0 Brussel De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben vandaag hun FabLabs officieel geopend. Beide FabLabs huizen voortaan in het indrukwekkende decor van de voormalige rijkswachtkazernes tussen de Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene, op een steenworp van de VUB- en ULB-campussen.

Het gaat om de eerste universitaire aanwezigheid in de oude kazernes, die over enkele jaren – na grondige verbouwings- en restauratiewerken - een volledig nieuwe bestemming krijgen met de inplanting van een universitaire site onder de naam Usquare.brussels. De FabLabs, voluit Fabrication Laboratories, maken deel uit van een wereldwijd netwerk van plaatselijke open source-ateliers en geven een nieuwe industriële revolutie mee vorm.

Industriële Wetenschappen

Wereldwijd huldigen ze dezelfde basisprincipes. Een FabLab is een plek waar je kan werken aan een project, met professioneel materiaal, zoals een laserzaag of een 3D printer. Wat het VUB FabLab Brussels wellicht onderscheidt van een aantal andere FabLabs, is de inbedding in de opleiding Industriële Wetenschappen. “De geschiedenis van de voorbije tien jaar is voor ons in de eerste plaats een wisselwerking tussen het FabLab en de opleiding en de studenten industrieel ingenieur. Het FabLab heeft de opleiding sterker gemaakt, en de opleiding maakt het FabLab sterker”, aldus Professor Mark Runacres van de opleiding Industriële Wetenschappen. Bij het FabLab benadrukken ze het belang van technische vaardigheden, een opnieuw verworven belang van handvaardigheid en hands-on expertise.

Voor alle Brusselaars

De FabLabs richten zich niet alleen tot studenten, doctorandi, onderzoekers en professoren van meerdere faculteiten van beide universiteiten (ingenieurs, architecten e.a.), maar zullen vanaf maart 2019 ook open staan voor verenigingen én voor individuele Brusselaars. De FabLabs willen nadrukkelijk verbonden zijn met de hoofdstad en haar inwoners. “Als toonaangevende maker space zal ons FabLab zoveel mogelijk mensen betrekken bij die nieuwe industriële revolutie die momenteel volop aan de gang is”, aldus Professor Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel, “als geëngageerde universiteit in de hoofdstad van het land en van Europa dragen we co-creatie, citizen science en initiatieven als weKONEKT.brussels hoog in het vaandel. Met het FabLab zijn we verbonden met de stad en haar makers.”