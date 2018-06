Oud havenhuis heropent als brasserie PRIJSKAARTJE VAN 2,5 MILJOEN EURO VOOR RENOVATIE GEBOUW FREYA DE COSTER

16 juni 2018

02u46 0 Brussel Het monumentale Havenhuis van Brussel op de hoek van de Baksteenkaai en de Varkenskaai is na 20 jaar leegstand opnieuw geopend. Ook de populaire brasserie Le Cheval Marin, oftewel het zeepaardje, serveert opnieuw gerechten.

Op het terras van Le Cheval Marin, vlak naast de fonteinen van de Vismet, genieten enkele klanten van een lichte lunch in de zon. Een voorbijganger steekt nieuwsgierig het hoofd naar binnen en bewondert de kroonlijsten en glas-in-loodramen in renaissancestijl. "Kan je hier opnieuw een hap eten?", vraagt hij. "Want dit gebouw stond toch al jaren leeg?" Het 19e-eeuwse beschermde gebouw stond na het faillisement van het vorige restaurant inderdaad al 20 jaar te verkommeren en geraakte steeds meer in verloederde staat. Tot vastgoedbedrijf Cofinimmo en brouwerij AB InBev het pand van de stad opkochten en in 2016 de renovatiewerken begonnen.





Interieur bewaard

De werken duurden meer dan twee jaar en hebben in totaal 2,5 miljoen euro gekost. Het oude havenhuis werd in zijn aloude glorie hersteld. Het historische interieur en de Vlaamse Renaissancegevel werden volledig hersteld. Ook de loodramen aan de buitenkant, met de gekende zeepaardjes en de binnenmuren zijn nog altijd in hun originele staat.





"Het gebouw werd in 1680 gebouwd en deed dienst als Havenkantoor. De Havenmeester verkocht er kaartjes voor de boot naar Antwerpen", zegt de directie van Monumenten en Landschappen van het Brusselse Gewest. "Het oorspronkelijke 17e-eeuwse gebouw in Vlaamse renaissancestijl werd in 1899 volledig afgebroken en heropgebouwd door architect Hubert Marcq. Het uitzicht werd quasi gelijkaardig nagebouwd, maar dan wel met eigentijdse materialen." Met het verdwijnen van het havenkwartier kreeg ook het pand een andere invulling. Zo transformeerde het ten slotte tot het populaire restaurant Le Cheval Marin, maar in 1999 ging het etablissement failliet.





Nieuw concept

Nu het pand weer opleeft, besloten twee jonge Brusselaars, Jalal Pousseur en Johnny Malfait, het restaurant op de benedenverdieping nieuw leven in te blazen. "We hebben gesleuteld aan het concept", zegt Jalal. "Het restaurant is een mix van brasserie en bar geworden. In de voormiddag is er een ontbijt-en lunchformule. 's Avonds bereiden we tapas."





Op de eerste verdieping houdt het duo hun bar open. De derde en vierde verdieping werden opgebouwd tot twee appartementen. "Op vrijdagen en zaterdagen organiseren we concerten en kunnen Brusselaars genieten van optredens. We hopen een iets jonger publiek aan te trekken. De toestroom blijft nog even uit, want veel mensen weten nog niet dat we opnieuw open zijn. We voelen hoe stilaan het nieuws de klanten bereikt." Met het WK in aantocht, stelt het duo twee schermen op. Daar zenden ze de voetbalmatchen van de Rode Duivels uit.