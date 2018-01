Orig-amitenten voor daklozen al vernield 02u27 0 Foto Baert Het tentje van deze man werd doormidden geknipt. Hij kreeg intussen wel al een nieuw exemplaar. Brussel 10 daklozen kregen een kartonnen huisje om de barre winterdagen door te komen. Het project doorloopt een testfase, maar nu al zijn enkele van de tenten vernield.

Het idee van het project, uitgedacht door kunstenaar Xavier Van der Stappen, is om daklozen in een makkelijk opplooibare kartonnen tent te herbergen, de zogenaamde Orig-amitent. De tenten werden vervaardigd in de Lantin gevangenis en worden, in tegenstelling tot traditionele tenten, door de stad getolereerd in de straten. Normaal zouden ze enkele weken moeten meegaan, maar al na een paar dagen bevinden enkele van de kartonnen huisjes zich in een erbarmelijke staat. "De allereerste tent werd inderdaad in tweeën geknipt", aldus Olivier Vanden Avont, voorzitter van de daklozenorganisatie Een hart voor elkaar. Zij hielpen mee met de bedeling van de Orig-amitenten.





"Waarschijnlijk beschadigd door een andere dakloze, die een deel van het huisje wilde afsnoepen. Maar we hebben de man meteen een nieuwe tent bezorgd." De organisatie volgt het project op en gaat meermaals per week bij de daklozen langs. "Het blijft karton, dus 100 procent solide zijn ze niet tegen regen of vandalen. Maar toch houden de meeste tenten goed stand." Volgende week houdt de organisatie een evaluatie. Ze controleren in welke staat de tenten zich bevinden en of er verbetering nodig is. "Dan kunnen we bekijken of het project voldoende succesvol is om nog meer Orig-amitenten te bouwen." (DCFS)