Opvangtehuis La Maison wordt uit huis gezet 22 augustus 2018

Jongerenopvangtehuis La Maison moet op zoek naar een nieuw onderkomen. De vzw verblijft al jaren gratis in een woning van de gemeente, maar die moet plaats ruimen voor dertig woningen en een kribbe.





De vzw heeft nog vier maanden om een nieuwe stek te vinden. Lukt dat niet, dan zullen de negen tieners die in het huis verblijven op straat staan. "De jongeren verblijven in La Maison, omdat ze een moeilijke thuissituatie hebben. Via een mandaat van de vrederechter komen ze bij ons terecht", zegt voorzitter Réginald Dhoop. "Al 40 jaar biedt de gemeente gratis hulp door dit gebouw ter beschikking te stellen zonder dat we huur moeten betalen. Maar vorig jaar kregen we te horen dat we moeten verhuizen, omdat de gemeente er een nieuw project neerplant. Ze beloofden naar alternatieven te zoeken, maar voorlopig kwam er nog niets uit de bus."





Schepen Patrick Lefèvre zegt dat de zoektocht nog loopt. "We kwamen al met voorstellen, maar die hebben tot niets geleid. Het is natuurlijk erg moeilijk, want de vzw wil geen huur betalen en haar onafhankelijkheid behouden. Bovendien moet er zeker plaats zijn voor negen jongeren." De vzw zou ook elders in het gewest terecht kunnen, maar verkiest om in Sint-Pieters-Woluwe te blijven.





(DCFS)