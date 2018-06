Opvangcentrum voor migranten weer open 13 juni 2018

02u26 0 Brussel Het opvangcentrum voor vluchtelingen en daklozen in Haren heeft gisteren opnieuw de deuren geopend. Er is plaats voor driehonderd bedden.

Toen eind april het winterplan ingetrokken werd, gingen ook de deuren van het opvangcentrum in Haren dicht. Heel wat migranten en daklozen kwamen zo weer op straat terecht, iets waar de vrijwilligersverenigingen niet over te spreken waren. "Onze hub aan het Noordstation is onvoldoende uitgerust om migranten en daklozen op te vangen", aldus Mehdi Kassou van het Vluchtelingenplatform. "De federale regering weigert om een onthaalcentrum uit te bouwen. Daarom hebben we de Brusselse regering om steun gevraagd."





Stad Brussel maakte 600.000 euro vrij en stelt het gebouw in Haren gratis ter beschikking. "Met die steun kunnen we enkele Rode Kruis-medewerkers en personeel van SamuSocial aannemen", aldus Kassou. "In het gebouw brengen we het onthaalcentrum en de overnachtingsfaciliteiten onder. Artsen zonder Grenzen, Ciré en Dokters van de Wereld blijven actief in de hub aan het Noordstation voor verzorging." Twaalf werknemers en dertig vrijwilligers, onder wie een jurist en drie sociaal assistenten, houden het onthaalcentrum dag en nacht open. (DCFS)