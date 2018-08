Opvangcentrum opnieuw open 30 augustus 2018

02u29 0 Brussel La Porte d'Ulysse, het opvangcentrum voor vluchtelingen in Haren, is gisteren opnieuw geopend. Het centrum was sinds maandag gesloten na enkele gewelddadige incidenten.

Mensen probeerden zich zondag de toegang tot La Porte d'Ulysse te forceren, hoewel alle bedden al bezet waren. Dinsdagavond kon het centrum nog niet opengaan door de vernielingen die aangericht werden. De vensters die zondag verbrijzeld waren, zijn intussen weer hersteld waardoor het centrum opnieuw geopend kon worden. In de nacht van maandag op dinsdag boden veel mensen zich aan om slaapplaatsen aan te bieden. Volgens het Burgerplatform dat de opvang organiseert lag het aantal mensen dat de nacht van maandag op dinsdag bij particulieren doorbracht, dubbel zo hoog dan normaal. Ook in het Maximiliaanpark is er nog steeds een overvloed aan hulpbehoevende mensen. Gisterenmiddag vond nog een politieactie plaats waardoor veel vluchtelingen die er verbleven de benen namen. (WHW)