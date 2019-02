Opvallend kunstwerk siert VUB-campus WHW

22 februari 2019

17u18 0 Brussel Een opvallend kunstwerk fleurt sinds vrijdagmiddag de VUB-campus in Elsene op. In opdracht van het Human(art)istic Festival liet de Brusselse straatkunstenaar Demaone zijn creativiteit de vrije loop gaan. Het resultaat is een kunstwerk van tien meter lang en zeven meter hoog, dat de naam ‘Tanwir’ mee kreeg, wat verlichting betekent in het Arabisch.

Demaone, een lid van de Brusselse graffiticrew CNN199, maakte al werken in verschillende Europese, Amerikaanse en Afrikaanse grootsteden. “Hij flirt in zijn werk met schoonheid en ruwheid, traditie en vluchtigheid”, aldus de organisatie. Het Human(art)istic Festival, georganiseerd door HuisvandeMens Brussel in samenwerking met de VUB, vindt van 19 tot en met 21 maart plaats in de Beursschouwburg in Brussel. Het is een interdisciplinair en multimediaal festival, dat een bijdrage wil leveren aan een meer humane samenleving. Rode draad is deze editie “de zorg voor het kwetsbare”.