Optreden in kleinste, glazen concertzaal ter wereld 12 maart 2018

02u32 0 Brussel Het kleinste concertzaaltje ter wereld is neergestreken op het Heilig Kruisplein, vlakbij het Flageyplein. In een doorzichtige container van amper 15m² speelt een artiest een intiem concert, voor enkele luisteraars.

De Klara Box is een doorzichtige container van 2,5 op 6 meter, en is een initiatief van Klara voor het Klara-festival dat vandaag van start gaat in Vlaanderen. Binnenin de container staat niets meer dan een zetel en een piano, waar slechts een handvol mensen kan plaatsnemen. Tijdens Klarafestival vinden in totaal 114 miniconcertjes van een kwartier plaats, gespeeld door twaalf verschillende artiesten of ensembles.





"Een concert bijwonen in de kleinste concertzaal ter wereld is een unieke ervaring. Muzikant en luisteraar zitten oog in oog met elkaar, in een glazen ruimte, voor een intiem en persoonlijk miniconcert", zegt Sophie Detremmerie van Klarafestival. Elk jaar in maart vindt Klarafestival plaats. Drie weken lang spelen binnen- en buitenlandse topartiesten in vele concertzalen in Brussel, Antwerpen en Brugge. De muzikanten die in de Klarafestival Box optreden zijn zowel jonge beloftes uit Brussel als gevestigde internationale namen. Een concert bijwonen is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk. (DCFS)