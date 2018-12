Opsporingsbericht: vluchtmisdrijf in Schaarbeek Jasmijn Van Raemdonck

21 december 2018

17u08 0 Brussel Op maandag 1 oktober 2018 om 14.00 uur vond een ongeval met vluchtmisdrijf plaats op het Meiserplein in Schaarbeek. Een dame werd op een oversteekplaats voor voetgangers gegrepen door een lichtgrijze FORD Focus break en raakte zwaar gewond.

Het voertuig kwam van de Leuvensesteenweg, vanuit het centrum van Brussel, en sloeg linksaf naar de Lambermontlaan. De dame werd aangereden en de mannelijke bestuurder reed onmiddellijk verder. In het kader van dit vluchtmisdrijf vragen de onderzoekers aan alle personen en garagisten die meer informatie hebben over dit ongeval om zich te melden bij de politie. Ook aan de bestuurder van de wagen wordt gevraagd om zich te melden.

Indien u meer informatie heeft over dit feit, kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via het e-mailadres: opsporingen@police.belgium.eu..

Meer informatie kan u vinden op de website van de Federale Politie.