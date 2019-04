Opsporingsbericht : twee personen vermist WHW

04 april 2019

19u19 0 Brussel De federale politie verspreidt twee opsporingsberichten. Op maandag verdween de 39-jarige Alexandra Lamy in Anderlecht. Op woensdag werd de 30-jarige François Sedeyns voor het laatst gezien in Elsene.

Alexandra Lamy verliet op maandag haar verblijfplaats in de Dr. Zamenhoflaan in Anderlecht. Sindsdien ontbreekt ook van haar elk spoor. Ze is 1m80 lang en zeer mager. Ze heeft lang, lichtbruin haar en draagt gewoonlijk zwarte kledij.

François Sedeyns werd voor het laatst gezien omstreeks 18.30 uur in de Bouréstraat in Elsene. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij is 1m78 lang en mager. Hij heeft kort, blond haar, een snor en een baard. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een marineblauwe jas en blauwe schoenen met witte zolen. Hij had een blauwgrijze rugzak van het merk Puma bij zich.Heeft u één van beide vermiste personen gezien, of weet u waar ze verblijven, neem dan contact op met de speurderds op het gratis nummer 0800.30.30.0

U kan de berichten nalezen op www.politie.be