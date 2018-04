Opschorting voor vechtende hoofdinspecteur 27 april 2018

Een hoofdinspecteur van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft opschorting van straf gekregen voor een vechtpartij in het verkeer in Gent.





"U zou zich toch moeten kunnen beheersen", opperde de rechter bij de behandeling van de vechtpartij in de rechtbank. "Wat is er toch gebeurd?" D.B., al dertien jaar politieman en intussen hoofdinspecteur bij de Brusselse politie, en zijn tegenstrever moesten zich verantwoorden voor een vechtpartij in Gent die ontstond nadat de andere partij toeterde.





D.B. beweerde dat de andere betrokkene het gevecht begonnen was, maar videobeelden en een getuige wezen op het omgekeerde. "Die man bleef maar slaan, hij was net Rambo", opperde de tweede beklaagde.





De rechtbank besliste dat beide partijen schuldig zijn. D.B. kreeg de opschorting van drie jaar. De andere partij kreeg een jaar opschorting. "D.B. lokte het gevecht uit en er is geen sprake van wettige zelfverdediging voor de andere", motiveerde de rechter de termijnen.





Of er nog een tuchtsanctie volgt vanuit het politiekorps, is niet duidelijk. (WSG)