Oproep voor sportactiviteiten in nieuwe omnisporthal 29 maart 2018

De gemeente Schaarbeek is op zoek naar sportverenigingen die alternatieve sportactiviteiten wil organiseren in de toekomstige Omnisporthal. In september opent in de Van Ooststraat een splinternieuwe gemeentelijke basisschool, inclusief grote sporthal. "Overdag wordt de sportzaal gebruikt voor gymnastieklessen van de school, maar na schooluren zou de sportzaal leegstaan", zegt de sportdienst van Schaarbeek. "Voetbalactiviteiten zijn er al voldoende, zoals bij crossing Schaarbeek. We willen graag wat meer alternatieve sportverenigingen lokken, zoals badminton, volleybal of basketbal." Sportverenigingen krijgen in de week toegang van 17 uur tot 23 uur, in het weekend van 8 tot 23 uur. Kandidaturen kunnen nog tot 25 april worden ingestuurd. (DCFS)