Oproep voor nieuwe kandidaten Pimp My Street-festival 17 februari 2018

De stad Brussel zoekt nieuwe kandidaten voor de tweede editie van het pop-upfestival Pimp My Street. Jonge ondernemers nemen gedurende zes maanden hun intrek, aan verlaagde huur, in een leeg handelspand van de Spoormakersstraat.





Na de eerste editie in het Ilot Sacré komt het pop-upfestival terug vlak naast de Grote Markt, in de Spoormakersstraat. Het evenement vangt deze lente aan en wordt op poten gezet in samenwerking met de handelaarsvereniging en de pandeneigenaars die hun handelspanden aan halve huurprijs bieden. "Het idee is om deze historische winkelstraat opnieuw dynamischer te maken door starters de mogelijkheid te bieden om aan een voordelige huur hun commercieel project te verwezenlijken", zegt schepen van Handel Marion Lemesre. Zelfstandigen, startups of innoverende bedrijven kunnen zich tot 28 februari inschrijven. De geselecteerde kandidaten zullen een half jaar lang hun activiteit kunnen uitbouwen in een van de tien winkelruimtes op de gelijkvloers, waarvan er twee voorbehouden zijn voor een horeca-activiteit.





