Opnieuw zinkgat 21 februari 2018

02u47 0

Brussel is weer een zinkgat rijker. Maandag ontstond er in de Vandenboogaerdenstraat in Sint-Jans-Molenbeek een zinkgat van ongeveer 30 vierkante meter groot. "Gelukkig is er niemand in terechtgekomen", zegt Geert Dekegel, woordvoerder van Vivaqua. "De voertuigen die rond het zinkgat geparkeerd stonden, zijn verwijderd. Daarnaast hebben we de straat ook afgesloten voor alle verkeer." De oorzaak was een kapotte waterleiding. "We moeten nu bekijken of de riolering ook schade heeft opgelopen. Als dat niet het geval is, kunnen we het gat snel dichten en met asfalt overgieten. Anders zullen de herstellingswerken wat langer duren." (VDBS)