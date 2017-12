Opnieuw wegverzakking 02u34 0

In de Brusselse gemeente Jette is een wegverzakking ontstaan in de Leopold I-straat. "Het gaat om een verzakking van ongeveer een vierkante meter groot en een meter diep. Er is geen enkel gevaar", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van de lokale politie. "De Brusselse brandweer, watermaatschappij Vivaqua en de distriutienetbeheerder zijn al ter plaatse geweest om de situatie te onderzoeken. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de wegverzakking", aldus de woordvoerder.





De bevoegde gemeentediensten bekijken vandaag hoe het probleem kan verholpen worden. Door de wegverzakking moet het verkeer plaatselijk omgeleid worden. (VDBS)