Opnieuw rijdt auto metrotunnel in 17 april 2018

02u48 0 Brussel Opnieuw is een wagen een Brusselse premetrotunnel ingereden en daar vast komen te zitten. De bestuurder sloeg prompt te voet op de vlucht.

"De automobilist reed omstreeks 6 uur 's ochtends via de Slachthuizenlaan de Lemonniertunnel in, waar hij vast kwam te zitten", zegt Ann Van Hamme, woordvoerster van de MIVB. "Hij raakte net niet aan de hoofdtunnel, voorbij het eerste perron waar lijnen 51 en 82 stoppen. Het was een heel karwei om de wagen daar weer weg te krijgen. De bestuurder kon nog niet geïdentificeerd worden. We hebben dus ook geen idee hoe hij in de tunnel gesukkeld is."





Geulen

Het is alleszins niet de eerste keer dat een verwarde bestuurder vast komt te zitten in een tunnel. Afgelopen zomer vergiste een Fransman zich nog van rijvak aan het Zuidstation. Enkele maanden later reed een trucker zich vast nadat hij zich door wegenwerken van rijbaan vergist had. De MIVB plaatste vorig jaar nog geulen aan gevaarlijke tunnels, om te verhinderen dat wagens te ver kunnen doorrijden. (VDBS)