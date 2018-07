Opnieuw problemen in justitiepaleis 23 juli 2018

In het Brusselse justitiepaleis zijn vrijdag amper rechtszaken kunnen doorgaan. Hoewel het gerechtelijk velof is behandelen de zogenaamde vakantiekamers strafzaken met gedetineerden. Vrijdag bleek er echter een problleem met de doorgangsluis tussen de cellen in het justitiepaleis en de rechtszalen. Hierdoor konden de gedetineerden niet tot voor de rechter gebracht worden. Veel zaken dienden dus noodgedwongen uitgesteld te worden. (WHW)