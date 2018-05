Opnieuw Nigeriaanse pooiers voor rechter 23 mei 2018

Een Nigeriaanse pooier riskeert vijf jaar cel. Het dossier is een uitloper van het onderzoek naar grootschalige mensenhandel in de Brusselse Noordwijk dat momenteel hangende is voor de rechtbank. In die zaak riskeren de hoofdbeklaagden tot 15 jaar cel. De 28-jarige beklaagde zou in opdracht van zijn familie in Nigeria jonge meisjes die naar Italië werden gesmokkeld, opgevangen hebben en naar ons land gebracht. "In dit dossier zijn er minstens 14 slachtoffers geïdentificeerd", sprak de openbaar aanklager in haar vordering. "Het gaat ook om een aantal minderjarige meisjes die met behulp van valse papieren naar Brussel werden gebracht, waarna ze gedwongen in de prostitutie terechtkwamen en een schuld moesten aflossen van 35.000 tot 40.000 euro." De beklaagde geeft de feiten toe, al betwist zijn advocaat het aantal slachtoffers. Het vonnis valt volgende maand. (WHW)