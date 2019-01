Opnieuw minder dronken bestuurders betrapt tijdens de BOB-wintercampagne Jasmijn Van Raemdonck

31 januari 2019

16u00 0 Brussel De BOB-wintercampagne verrast dit jaar positief. Met 631 chauffeurs die werden betrapt op dronken rijden, gaan de aantallen op vijf jaar tijd met 50% achteruit.

In totaal werden tijdens de BOB-wintercampagne, die liep van eind november tot eind januari, 29.058 controles uitgevoerd in het Brussels Gewest. Daarvan testten 631 chauffeurs positief op dronken rijden, wat overeenkomt met 2,17%. Vooral tijdens de weekendnachten gebeurden de meeste positieve controles. 140 van deze bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren. Daarmee zet Brussel een van de beste resultaten sinds 2004 neer. Deze evolutie stemt staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, Bianca Debaets, tevreden. “Drinken en autorijden gaan niet samen. Het stemt me optimistisch dat die boodschap steeds meer lijkt door te dringen bij de Brusselse chauffeurs. Het spreekt voor zich dat we blijven inzetten op een verbetering van de verkeersveiligheid, in samenwerking met de Brusselse politiediensten“.