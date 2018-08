Opnieuw meer metaaldieven aan het werk 14 augustus 2018

Het aantal metaaldiefstallen is vorig jaar gestegen, ondanks de gezamenlijke acties van de spoormaatschappijen Infrabel, NMBS en de spoorwegpolitie. Na de diefstallenpiek in 2011 en 2012 werden succesvol maatregelen getroffen om het fenomeen te bestrijden. Maar intussen is het aantal metaaldiefstallen opnieuw toegenomen, van 1.732 diefstallen in 2016 naar 1.833 feiten in 2017.





Vooral koper is gegeerd. "Koper is het metaal waarvan de prijs en de beschikbaarheid het meest aantrekkelijk is", aldus Sandra Eyschen, woordvoerder van de federale politie. "Je vindt het overal en het is over het algemeen niet sterk beveiligd."





Zowel arme individuen als georganiseerde bendes treden op als dieven. De bendes, waarvan een deel afkomstig is uit het buitenland, hoofdzakelijk het oosten van Europa, zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de metaaldiefstallen. (DCFS)