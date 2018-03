Opnieuw grondverzakking 17 maart 2018

Aan de Koolmijnenkaai is er donderdagavond opnieuw een grondverzakking ontstaan. Daardoor is de kaai afgesloten vanaf het Saincteletteplein. "Momenteel zijn er werken bezig op die plek, de weg was dus al eerder een tijdje afgesloten. Er verandert dus niet veel aan de verkeerssituatie", zegt Johan Berckmans, woordvoerder van politiezone Brussel-West. Het is niet duidelijk of de grondverzakking is ontstaan door die werken. Plaatselijk verkeer is wel nog toegelaten.





(VDBS)