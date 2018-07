Opnieuw drie personen opgepakt tijdens WK-match 16 juli 2018

Op het Spiegelplein in Jette zijn bij de uitzending van de kleine finale op het WK-voetbal tussen België en Engeland opnieuw drie personen opgepakt.





Dat meldt de politiezone Brussel-West. Afgelopen dinsdag vonden er ook zeven aanhoudingen plaats bij schermutselingen tijdens de halve finale tussen België en Frankrijk. "Er vonden twee administratieve aanhoudingen plaats voor het verstoren van de openbare orde, en één persoon, die we afgelopen dinsdag al hadden geïdentificeerd tijdens de schermutselingen, werd gerechtelijk aangehouden", vertelt Caroline Vervaet, woordvoerster van de politie Brussel-West.





Afgelopen dinsdagavond werden na de halve finale tussen België en Frankrijk zeven personen, onder wie twee minderjarigen, opgepakt tijdens schermutselingen in Jette. Verschillende voertuigen werden toen beschadigd en twee agenten raakten lichtgewond. (DBS)