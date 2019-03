Opnieuw brand in Le Snob WHW`

26 maart 2019

20u07 0 Brussel In de nacht van maandag op dinsdag is in de waterpijpbar Le Snob opnieuw een brand uitgebroken. Het is al de derde brand in de bar op enkele maanden tijd.

De bar, gelegen op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek, lijkt het doelwit van een brandstichter te zijn geworden. Volgens de eerste vaststelling is de oorzaak van de brand nog niet bepaald. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek wordt voortgezet”, verklaarde Denis Goeman, woordvoerder van het Brussels parket. De twee vorige keren dat er brand uitbrak waren 30 oktober 2018 en 9 januari 2019. Verdere commentaar wordt er niet gegeven over deze voorvallen.Ook de vorige brand deed zich ‘s nachts (om 4 uur) voor, bevestigt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Ook toen bleef de oorzaak onbepaald.