Oplichters maken gebruik van 'valse aanrijding'

De politiezone Montgomery waarschuwt voor oplichters die gebruiken maken van een nieuwe techniek. Ze zetten een aanrijding in scène en troggelen vervolgens geld af van hun slachtoffer. Dit jaar hebben dieven zo al 10.000 euro buit gemaakt. In de zone werden dit jaar al vijf dergelijke gevallen vastgesteld. De oplichters rijden bewust de wagen van een vaak oudere persoon aan. Om te bewijzen dat het de ander is die hun auto heeft beschadigd, bellen ze soms een 'verzekeraar' die medeplichtig is. Zodoende dwingen ze de oudere om voor de kosten op te draaien.De politie adviseert om nooit met contant geld te betalen, en om in geval van een ongeval de politie te contacteren via het noodnummer 101 of 02/788.53.43. Daarnaast raadt de politie ook aan om het officieel aanrijdingsformulier in te vullen. (WHW)