OpenSoon verdubbelt budget FINANCIERINGSPLAN MOET HANDELSWIJKEN NIEUW LEVEN INBLAZEN FREYA DE COSTER

26 april 2018

02u26 0 Brussel Dat het de handelaars in Brussel niet voor de wind gaat, hoeft geen betoog. OpenSoon, het gewestelijk financieringsplan voor startende handelszaken, verdubbelde het budget om dubbel zoveel zelfstandige beginners te subsidiëren. "Er is grote nood aan extra impulsen", zegt minister van Economie Didier Gosuin.

Vorig jaar steunde OpenSoon 28 Brusselse handelaars, door een budget van 350.000 euro te investeren. Dit jaar trekt het Gewest dat bedrag op naar 600.000 euro. Daarmee wil het gewest meer dan 40 handelaars ondersteunen en uitgestorven handelszaken nieuw leven inblazen. "Er is nood aan extra impulsen om gedurfde handelszaken te openen in de hoofdstad. De komst van nieuwe, jonge en unieke projecten moeten het centrum en de voetgangerszone redden", verklaart minister van Economie Didier Gosuin. Want er lijkt een ware faillissementsgolf over Brussel te razen. Afgelopen januari sloten maar liefst 73 horeca- en kleine handelszaken hun deuren. De nasleep van de aanslagen, de voetgangerszone en een slecht mobiliteitsbeleid eisen volgens de ondernemers hun tol. Zo gingen onlangs nog het bekende restaurant Maison du Cygne en fromegarie Langhendries nog voor de bijl. "Niemand durft een handelszaak in hartje Brussel openen", klonk het onder meer bij de kaaswinkel. Maar daar moet de steunplan bij helpen. "Een zaak openen in de buurt van een werfzone is niet gemakkelijk, maar het programma werpt zijn vruchten af. Hoewel in België het gemiddelde sluitingspercentage 25 procent bedraagt voor handelszaken in hun derde jaar, bedraagt dat percentage bij slechts 12 procent voor handelaars die premies van OpenSoon genieten."





Ondernemer Gregory Marlier durfde het aan. Hij richtte in 2015 zijn visrestaurant Bio Mara op de Kiekenmarkt. Met de financiële steun van OpenSoon kon hij tevens een tweede locatie in Brussel oprichten. "Het eerste jaar was zwaar. Vooral de aanslagen troffen ons hard en als beginneling boekte ik een verlies van 10.000euro. Maar na een jaar boekten we eindelijk succes en konden we een tweede vestiging opening. Toen pas hoorde ik over OpenSoon. Ons tweede restaurant verliep veel vlotter, want we konden de subsidie gebruiken om onze eerste acht maanden huur te betalen. Tevens een extra stimulans voor de bank om een lening te geven."





Ook de stad besloot deze week haar steentje bij te dragen om de speciaalzaken in Brussel te steunen. Ze installeerde slimme parkeerplaatsen in de Sint-Katelijnestraat, de Grote Zavel en de Maria-Christinastraat waar automobilisten 30 minuten gratis kunnen parkeren. "Te vaak verhuizen speciaalzaken noodgedwongen naar de buitenwijk, omdat automobilisten het centrum niet kunnen bereiken en amper parkeerplaats vinden", zegt schepen van mobiliteit Els Ampe.