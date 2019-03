Opening langverwacht gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht Joyce Van De Winkel

24 maart 2019

14u43 0 Brussel Dit weekend werd op het Dapperheidsplein in Anderlecht het nieuwe gemeenschapscentrum De Rinck geopend. Al zo een 12 jaar geleden werden de bouwplannen aangekondigd, dit jaar is het eindelijk zover: een modern gemeenschapscentrum, voorzien van alle comfort, opende zaterdag de deuren.

Moeizame weg

“Een creatief, participerend en geëngageerd huis in een veranderende stad”, zo ziet voorzitter Johan Pype de toekomst van het net geopende gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht. Het nieuwe gebouw kwam er niet zonder slag of stoot. “Met deze opening is een einde gekomen aan een moeizaam verhaal van meer dan 12 jaar. Een verhaal dat we eigenlijk zo snel mogelijk willen vergeten, want een stralende toekomst ligt in het verschiet”, zegt Johan Pype in zijn speech. Pype is niet de enige die in zijn speech verwijst naar de lange weg die het gemeenschapscentrum heeft afgelegd. Volgens architect Tomas Liekens gebeurde letterlijk alles wat een bouwproject mogelijk kan vertragen. En ook Brussels minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet (Sp.a) verwees naar de lange weg tot de opening van de nieuwe De Rinck: “Ik ben blij dat het resultaat er is, maar het heeft te lang geduurd.”

Modern gemeenschapcentrum

Oude koterijen en zaaltjes maakten plaats voor een modern centrum met aangepaste ruimtes. De gevel van het gekende gebouw werd behouden en ook het café op de hoek werd bewaard in de oorspronkelijke staat. Het café zal pas in de zomer van 2019 de deuren openen, gezien de verbouwing nog niet helemaal afgewerkt is en men nog op zoek is naar een uitbater voor het café. Waar de ruimtes uiteindelijk voor gebruikt zullen worden? Erg uiteenlopende activiteiten. “Van fuiven tot wafelenbakken, hier kan van alles doorgaan”, vertelt de architect van het centrum. “De zaal is geluidsdicht, waardoor de buurt geen last heeft van de muziek.”