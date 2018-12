Openbare computerruimte nu ook in Ukkel te vinden Daarmee hebben alle Brusselse gemeenten voortaan een eigen infrastructuur Jasmijn Van Raemdonck

13 december 2018

16u50 0

In Ukkel is donderdag een openbare computerruimte (OCR) geopend waar iedereen terecht kan voor een eerste ICT initiatie. Staatssecretaris voor digitalisering Bianca Debaets opende de OCR samen met OCMW voorzitter Stefan Cornelis en adjunct-directeur-generaal van Actiris Caroline Mancel.

“Eén op de zeven Brusselaars gaat nooit om met computers. Het digitale analfabetisme vormt voor veel mensen een drempel om deel te nemen aan onze samenleving”, stelt Bianca Debaets. Met Ukkel erbij beschikt voortaan elke Brusselse gemeente over een eigen OCR. Daar kan iedereen op een laagdrempelige manier kennis maken met ICT.

“Het Ukkelse OCMW doet er alles aan om haar begunstigden weer in het normale arbeidscircuit te brengen. Vorming is daarbij essentieel”, aldus Stefan Cornelis. Vorming is volgens hem, gezien de vraag naar geschoolde arbeidskrachten, daarom dé uitdaging voor het Brussels Gewest dat de computers en het ICT materiaal in de OCR’s financiert.