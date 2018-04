Open koelkast deelt gratis voedsel uit 07 april 2018

02u28 0

Sint-Gillis heeft sinds kort zijn eigen 'open koelkast' voor minderbedeelden. Initiatiefneemsters Loubna Zinati en Leila Sbaiti delen er, samen met acht vrijwilligers, gratis voedseloverschotten uit. "Elke dag zien we kilo's eten in de vuilnisbak verdwijnen, maar tegelijk ook hoeveel nood sommige mensen hebben aan voedsel", zegt Loubna. Dus opende ze met acht vrijwilligers een open koelkast in de Arthur Diderischstraat. "Onze vrijwilligers halen het eten op bij grote supermarkten en kleine biowinkels in de buurt. We verzamelen alles wat nog bruikbaar is, maar door de winkel weggegooid moet worden." In totaal herbergt het lokaal vijf koelkasten en drie diepvriezers. "Iedereen kan bij ons terecht, van studenten tot daklozen en gepensioneerden." De 'open koelkast' is open van dinsdag tot zaterdag. (DCFS)