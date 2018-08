Opa-overvallers blijven in cel 14 augustus 2018

De vier gangsters die vorige week werden opgepakt toen ze op het punt stonden om een spectaculaire bankoverval te plegen in Elsene, blijven in de cel. De Brusselse raadkamer bevestigde hun aanhouding, waardoor de vier verdachten nog minstens een maand in de cel blijven. Ze worden verdacht van bendevorming en poging tot diefstal met geweld of bedreigingen. De speciale eenheden van de federale politie stonden de vier vijftigers en zestigers vorige week woensdag op te wachten aan het ING-bankkantoor in de Kroonlaan in Elsene. Het viertal had onder andere een vuurwapen, een granaat, een ontsteker voor springstoffen, kogelwerende vesten en politie-uniformen in het bezit. Luttele minuten voor de eerste bediende aankwam, werden de verdachten ingerekend. De doorgewinterde overvallers ontkennen in alle talen en beroepen zich op hun zwijgrecht. (WHW)