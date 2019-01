Op stap met de batmobiel: “niet gemaakt om achter boeven aan te rijden” Jasmijn Van Raemdonck

17 januari 2019

16u24 0 Brussel De politie van Brussel Hoofdstad-Elsene test nog tot volgende week een hoogtechnologische en futuristische camerawagen uit. Daarmee kan zij op massaevenementen aan ‘crowd control’ doen. Wij volgden de camerawagen donderdag tijdens de betoging van de klimaatspijbelaars.

De camerawagen van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, beter gekend als de ‘batmobiel’ duikt tegenwoordig geregeld op in het Brusselse straatbeeld. Tijdens de mars van de klimaatspijbelaars op donderdag reed de batmobiel, met politieagent Hans Wouters aan het stuur, aan de kop van de massa. De wagen met hoogtechnologische camera dankt zijn bijnaam aan de futuristische wagen van de superheld Batman. De 100% elektrische wagen heeft een cabine die kan ontkoppeld worden en waarmee de camera tot op 4 meter hoogte foto’s kan maken. De mobiel is ontworpen om op massaevenementen beter te kunnen toezien op de menigte en om te anticiperen op eventuele problemen. “Je kan het vergelijken met een extra paar ogen waarmee de blinde vlekken kunnen worden opgevuld”, legt Sven Tielens van de Brusselse politie uit.

Statische evenementen

De beelden die vanuit de mobiel worden gemaakt, komen rechtstreeks terecht in de meldkamer en bij de gerechtelijke politie. Zij kunnen de beelden live volgen maar kunnen de camera ook besturen via een app. “De chauffeur in de batmobiel wordt altijd gevolgd door een politiewagen en door een voetpatrouille. Als er problemen zijn, kunnen wij meteen onze mensen naar de juiste plek sturen”. In principe is het niet de bedoeling om de mobiel in te zetten bij grote betogingen. “Daarvoor is de wagen niet wendbaar genoeg”, vertelt Sven. Toch reed de batmobiel donderdag aan de kop van de mars van de klimaatspijbelaars. “Dit was een rustige betoging waarbij we geen problemen verwachtten”, verduidelijkt Sven. Als de kabine in de lucht gaat, haalt de mobiel een snelheid van 6 km per uur. Helemaal dichtgeklapt kan hij gaan tot 30 km per uur. “Je kan er dus niet mee achter de boeven aan rijden”, lacht Sven. Doorgaans staat de wagen opgesteld op statische evenementen zoals de kerstmarkt, een cyclocross of bij processen aan de rechtbank.

Laagdrempelig

Als de batmobiel even stilstaat, komen nieuwsgierigen de futuristische wagen bewonderen. De agenten zijn vooral verrast door het drempelverlagende effect van de mobiel. ”Mensen hebben vaak schrik om naar de politie toe te stappen. Dat verandert helemaal als we met de batmobiel rijden. Het is fijn om zo een beetje dichter bij de mensen te kunnen komen”, vindt Sven. Deze batmobiel is de eerste die in België wordt uitgetest en is momenteel in bruikleen door de politie van Brussel Hoofdstad-Elsene. “Wij zijn nu aan het onderzoeken of de mobiel een meerwaarde kan zijn voor ons”, vertelt Sven. De evaluatie van de mobiel zal eind januari gemaakt worden. “Wij hebben al positieve punten vastgesteld maar ook enkele werkpuntjes. De eindevaluatie zal moeten uitmaken of wij de mobiel effectief zullen aanschaffen”.