Op dit plein voelen de Brusselse fietsers zich het onveiligst TT

08 mei 2018

14u33

Bron: Belga 0 Brussel Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) en de vzw Mobiel21 hebben de resultaten van het participatief fietsproject 'Ping if you care' voorgesteld. Van mei 2017 tot januari 2018 gaven fietsers via een drukknop met bluetooth op hun stuur zelf zo'n 40.000 keer aan waar ze onveilige verkeerssituaties tegen kwamen. Slechte weginfrastructuur en conflicten met andere weggebruikers kwamen het meest naar voren. Vooral het Saincteletteplein scoorde slecht.

In totaal ontvingen 769 fietsers een pinger en gebruikten 463 fietsers de drukknop ook werkelijk om samen aan 39.887 pings te komen. Uit de resultaten blijkt dat er op gebied van infrastructuur het vaakst gepingd werd voor problemen met de kwaliteit van het wegdek (32 procent) of voor een slecht ontwerp van de weginfrastructuur zoals een onbestaand of slecht fietspad (18 procent).

Bij conflicten met andere weggebruikers zijn er het vaakst problemen tijdens het fietsen op het fietspad zoals een geparkeerd voertuig op het fietspad (18 procent), gevolgd door conflicten op de weg zoals automobilisten die geen plaats laten bij het inhalen (16 procent).

Saincteletteplein en Louizalaan

De data die verzameld werden toonden ook welke plaatsen in Brussel de grootste pijnpunten zijn. Op vlak van aanleg van fietspaden en infrastrucuur werd er het vaakst een probleem gemeld op het Saincteletteplein. Op de Louizalaan werd het vaakst gepingd om conflicten te melden tijdens het fietsen op de weg. Op een heatmap op de website van het project zijn alle gepingde locaties aangeduid.

Twee derde van de fietsers die gepingd hebben tijdens Ping if you care waren mannelijk, en twee derde van de deelnemers behoort tot de leeftijdscategorie van 29 tot 43 jaar.