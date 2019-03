Op deze zes plekken in Brussel zwemt u deze zomer in openlucht Stéphanie Romans

01 maart 2019

10u11 0 Brussel Deze zomer test het Brussels Gewest of vijf zwemvijvers en een zone in het kanaal kunnen dienen als openluchtzwembad. Minister van Leefmilieu Céline Frémault (CDH) wil deze zomer elk van de voorgestelde locaties een weekend openstellen voor zwemmers.

Als de onderhandelingen met de gemeenten en de Haven van Brussel goed verlopen, kunnen Brusselaars deze zomer zwemmen in de vijver van Neerpede in Anderlecht, de vijver van de Bloemist in Laken, het kanaal ter hoogte van COOVI, de vijver van het Ter Kamerenbos, de Terlindenvijver in Watermaal-Bosvoorde en een van de vijvers van het Rood Klooster (aan het Huis Prior). Vooral de zwemlocatie in het kanaal is nog onzeker. De Haven van Brussel moet daar goedkeuring voor geven, maar heeft bezwaren.

Water onder de loep

“Er is al jaren vraag naar zwemwater in de open lucht”, zegt minister Frémault. De vzw Pool is Cool ijvert al jaren voor meer openbaar zwemwater in het Brussels Gewest. Brusselaars moeten daarvoor momenteel uitwijken naar domeinen in Vlaams-Brabant. “Burgers kregen altijd de boodschap dat het onmogelijk was zonder dat er ooit een ernstig onderzoek gebeurde. Ik wilde de mogelijkheid ten minste onderzoeken. Daarom heb ik anderhalf jaar geleden een analyse gevraagd van de zwemwaterkwaliteit op twintig plaatsen. Uit die lijst zijn de zes meest geschikte zwemlocaties gekozen.” De analyses peilden naar de troebelheid van het water en de aanwezigheid van salmonella, intestinale enterokokken en E.coli. Tegelijk hield het kabinet rekening met de diepte, het wateroppervlakte en het huidig gebruik van de locaties.

Voor de praktische organisatie van het openluchtzwemmen deze zomer lopen gesprekken met de gemeentes en de Haven van Brussel. “We moeten nog afspraken maken over de organisatie van het zwemmen. We zullen badmeesters nodig hebben en moeten bekijken hoeveel zwemmers maximaal toegang krijgen.”

Tijdens de testfase bekijkt Leefmilieu Brussel wat de impact is van de zwemactiviteit op de biodiversiteit.Het is de bedoeling om de beste locaties uit te kiezen waar zwemmen permanent mogelijk zou kunnen worden.