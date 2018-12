Op 4 januari eerste rechtbankzitting rond ‘gele hesjes’ WHW

07 december 2018

14u26 0 Brussel De twee ‘gele hesjes’ die gisteren opgepakt werden in de nasleep van de rellen van de betoging van 30 november, zullen op 4 januari voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verschijnen. Het gaat om een veertiger en een twintiger die allebei de politie zouden bekogeld hebben met stenen.

Een vijfhonderdtal actievoerders zette vorige week de boel op stelten tijdens een betoging van ‘gele hesjes’ in het centrum van de stad. Daarbij werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. Tientallen betogers werden opgepakt, vijf van hen werden ook gerechtelijk aangehouden. Het ging om een persoon die ervan verdacht wordt verboden wapens (scheermesjes) bij zich te hebben gehad, een andere die in het bezit was van verdovende middelen en een iemand die verdacht wordt van opzettelijke vernielingen. Een vierde persoon, F.E., die verdacht wordt van weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen aan een politieagent, met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, moet op 4 januari voor de correctionele rechtbank verschijnen. De vijfde was een minderjarige die verdacht werd van opzettelijke vernielingen en het in brand steken van twee politievoertuigen. Hij werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.

Taskforce

Politie en parket richtten ook een taskforce op om de andere relschoppers te identificeren. De speurders zijn er nu in geslaagd negen verdachten te identificeren en konden gisteren twee van hen oppakken. Het gaat S.B., geboren in 1974, en T.V., geboren in 1993. Beiden worden verdacht van gewapende weerspannigheid. ze zouden namelijk stenen gegooid hebben naar de politie. De twee kregen donderdag na hun verhoor een rechtstreekse dagvaarding voor de zitting van de correctionele rechtbank op 4 januari. De 7 andere geïdentificeerde personen worden actief opgespoord, aldus nog het parket. De kans is groot dat ze -net als bij vorige woelige betogingen- weg zullen komen met een werkstraf of een straf met uitstel.