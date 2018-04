Ook Vorst kiest nu voor zone 30 14 april 2018

Na Schaarbeek heeft ook het gemeentebestuur van Vorst beslist om de huidige zones 30 uit te breiden naar het bijna volledige grondgebied. Een reden daarvoor is de veiligheid in de buurt. "De straat dient niet alleen meer als doorgangsplek, maar ook als leefplek. De zone 30 zorgt voor meer verkeersveiligheid, minder geluidshinder en meer gezelligheid", klinkt het. De zone 30 zal geleidelijk aan uitgebreid worden. De gemeente is ook van plan om in de toekomst de oversteekplaatsen voor voetgangers te verbeteren en nieuwe fietspaden aan te leggen. (VDBS)