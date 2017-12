Ook in Brusselse crèches onvoldoende Nederlands 02u23 1 Brussel Van de zes crèches in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de verantwoordelijke nog altijd onvoldoende kennis van het Nederlands, meldt Kind en Gezin. Als ze het Nederlands niet tijdig machtig zijn, dreigen ze te moeten sluiten.

De verantwoordelijken van kinderdagverblijven in Brussel moeten sinds een decreet uit 2014 voldoende Frans én Nederlands kunnen. Nog tot 2018 hadden de verschillende crèches de tijd om aan de vereiste noden te voldoen en voldoende Nederlands sprekend personeel aan te werven. Woordvoerster Leen Du Bois van Kind en Gezin constateert dat de medewerkers van zes van die crèches nog steeds niet genoeg Nederlands kunnen. Ze geeft wel toe dat van de vergunde locaties die nog niet aan de taalvereisten voldoen, sommige wel degelijk vorderingen hebben gemaakt. De vergunningen van de crèches worden daarom nog niet meteen ingetrokken, maar Kind en Gezin is wel van plan in 2018 knopen door te hakken. Als de crèches de deadline niet halen, kunnen ze altijd overstappen naar de Franstalige tegenhanger het ONE. (DCFS)