Ook in Brussel veel volk verwacht op grote klimaatmars van 15 maart WHW

07 maart 2019

12u41 0 Brussel Meer dan honderd verenigingen, organisaties, ngo’s en collectieven geven hun steun aan de klimaatbetoging van 15 maart. Er zouden op 15 maart in een 60-tal landen betogingen plaatsvinden. Ook bij ons zullen de jongeren van Youth For Climate opnieuw betogen.

Vandaag is het de eerste donderdag van 2019 dat het ‘op klimaatgebied’ kalm was in de Brusselse binnenstad. Op 15 maart belooft dit wel anders te worden. Duizenden klimaatbetogers zullen dan opnieuw verzamelen. Greta Thunberg, het Zweedse “klimaatmeisje”, riep op tot wereldwijde mobilisatie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. “We zien nu al de eerste effecten van de klimaatverandering. Om de toename van deze rampen te voorkomen, is het dringend noodzakelijk om onze CO2-uitstoot drastisch te verminderen en een opwarming van meer dan 1,5°C te voorkomen. We wachten echter nog steeds op actie van de beleidsmakers”, schrijven de organisaties in een verklaring. Onder de organisaties die ondertekenden, zitten Oxfam België, Amnesty International, Broederlijk Delen en Greenpeace.

De organisaties willen met de verklaring duidelijk maken dat ze de oproep tot staken steunen. “Als actoren van het maatschappelijk middenveld en sociale bewegingen is het onze verantwoordelijkheid om in te gaan op de uitnodiging van jongeren en te werken aan een sociale en klimatologische lente”, stellen ze. Er wordt opgeroepen om te staken in Brussel, maar daarnaast ook in zowat alle Belgische grote steden. In Vlaanderen gaat het om Leuven, Hasselt, Brugge, Gent en Antwerpen.

“Via onze steun aan de oproep van de jongeren om te staken, herinneren wij de overheid, de werkgevers en alle actoren die mee de economie vormgeven dat zij de sleutels in handen hebben en de verantwoordelijkheid dragen voor het klimaatbeleid. De maatregelen die genomen worden, moeten in verhouding staan tot de bedreigingen die de klimaatverandering met zich meebrengt”, aldus de organisaties in de verklaring.