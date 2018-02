Ook in beroep internering voor moeder die kinderen probeerde te doden 01 februari 2018

Het hof van beroep heeft beslist dat Mirabela-Camelia N., die in november 2015 in Anderlecht probeerde haar kinderen te doden, geïnterneerd moet worden. Eerder besliste de correctionele rechtbank hetzelfde. De vrouw had op 2 november 2015 een grote naald in de schedel van haar zoontje gestoken en een slaapmiddel in de papfles van haar jongste dochter gegoten. In een brief had ze er ook mee gedreigd om haar oudste dochter te vermoorden.De psychiatrische experts verklaarden dat de vrouw na een miskraam aan een zware depressie leed, die gevolgd werd door een psychose. Ze zou in een soort van paranoia zijn terechtgekomen en beschuldigde haar echtgenoot ervan hun kinderen te misbruiken en ze te willen ontvoeren om ze te prostitueren. Ze ging er ook van uit dat haar vrienden haar achtervolgden omdat ze haar wilden doden. De verdediging pleitte de onweerstaanbare drang en meende dat de vrouw daarom moest vrijgesproken worden. "Nu is ze geen gevaar meer", klonk het. Het hof oordeelde daar anders over. (WHW)