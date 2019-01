Ook dit was 2018: Zes doden bij woningbranden in Brussel WHW

03 januari 2019

15u44 0 Brussel In 2018 zijn in Brussel 6 dodelijke slachtoffers gevallen bij woningbranden. In heel België vielen er 56 doden. Wallonië neemt met 33 het merendeel voor haar rekening.

In 2017 vielen nog 53 dodelijke slachtoffers, een jaar eerder waren dat er 78. In de provincie Henegouwen vielen de meeste doden (14), gevolgd door Luik (11) en Oost-Vlaanderen (9). In Brussel vielen 6 dodelijke slachtoffers, in Vlaams-Brabant 5, in Waals-Brabant en Namen 3, in Luxemburg 2 en in Antwerpen 1. In Limburg viel het afgelopen jaar geen enkel dodelijk slachtoffer door woningbranden te betreuren. Het jongste slachtoffer was 2 en het oudste was 91 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden in woningbranden is 63 jaar. In 68 procent van de gevallen vonden de fatale branden plaats in eengezinswoningen. De organisatie Leef!Brandveilig bracht de cijfers naar buiten. Het is een gezamenlijk project van verschillende hulpverleningszones, en heeft tot doel gegevens over slachtoffers te verzamelen, om zo campagnes en sensibiliseringsacties op poten te kunnen zetten rond brandveiligheid.