Ook Brussel bant vervuilende wagens GEWEST VANAF JANUARI VERBODEN VOOR VOERTUIGEN MET EURO 1-NORM FREYA DE COSTER

03u01 0 Baert Marc De meest vervuilende wagens met Euro 1-norm of minder mogen vanaf 1 januari het Hoofdstedelijk Gewest niet meer in. Brussel Onze hoofdstad is vanaf 1 januari verboden terrein voor vervuilende dieselwagens. Vanaf dan treedt de lage-emissiezone (LEZ) in werking. Wie zich de eerste maanden toch zou vergissen, hoeft zich geen zorgen te maken. De eerste boetes, tot 350 euro, worden pas vanaf oktober uitgedeeld.

Dat de Brusselse luchtkwaliteit beneden alle peil is, is al lang geen verrassing meer. Oude dieselwagens die de stad doorkruisen, helpen daar allerminst bij. Om de problematiek aan te pakken, voert de Brusselse regering vanaf 1 januari 2018 een permanente lage-emissiezone in. De eerste beperkingen gaan in op de eerste dag van het nieuwe jaar en verstrengen daarna trapsgewijs tot het jaar 2025. De meest vervuilende diesel- en bestelwagens met Euro 1-norm of lager worden als eerste gebannen uit de straten.





Uitzonderingen

"Deze maatregel moet de luchtkwaliteit in de stad en de levenskwaliteit van de Brusselaars opkrikken", zegt Céline Fremault, Brussels minister voor Leefmilieu. "Om automobilisten de kans te geven zich aan te passen, voeren we de beperkingen stapsgewijs in." Concreet zijn de vervuilende wagens verboden op het gehele grondgebied van het Hoofdstedelijk Gewest. Alleen de kleine ring, inclusief de op- en afritten vormen een uitzondering. Ook mogen dieselwagens nog tot de drie transitparkings Ceria-Coovi, Stalle en Kraainem rijden. Met mobiele camera's zal de regering de nieuwe maatregel afdwingen. "We hebben meer dan 175 slimme camera's op ons grondgebied geplaatst, waardoor geen enkele wagen onopgemerkt het LEZ zal kunnen binnenrijden", aldus Brussels Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets.





350 euro boete

Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt, kan een gepeperde boete tot 350 euro in de bus verwachten. Toch hoeven eigenaars van dieselwagens nog niet meteen te panikeren. Hoewel de nieuwe regelgeving vanaf 1 januari ingaat, zal er pas vanaf oktober beboet worden. Tijdens de overgangsperiode van negen maanden zullen er alleen waarschuwingen uitgestuurd worden. Verder kunnen automobilisten acht keer per jaar een dagpas voor 35 euro aanvragen, waarmee ze met hun dieselwagen door Brussel kunnen.





Bovendien geldt de nieuwe wetgeving niet voor elke auto. Zo zijn voertuigen voor rolstoelgebruikers of wagens van de hulpdiensten wel nog toegelaten.





Intussen zetten ook de gemeentes zich in voor een groener en gezonder Brussel. "Tot 2025 moeten we tien gemeentewagens vervangen die niet voldoen aan de LEZ-vereiste", aldus Molenbeekse schepen van Mobiliteit Olivier Mahy. "Om die te vervangen, stappen we over op leasing-wagens."





Meer informatie

Wie wil controleren of zijn of haar voertuig de stad nog binnen mag, kan terecht op de website www.lez.brussels.