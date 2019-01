Onverbeterlijke dievegge opnieuw veroordeeld WHW

17u36 0 Brussel Een Brusselse vrouw is veroordeeld tot 10 maanden cel voor een winkeldiefstal. Eerder had ze op verstek 1 jaar cel gekregen.

De vrouw is een vaste klant in het justitiepaleis. Slag om slinger wordt ze op heterdaad betrapt bij diefstallen van drank, kledij of pakjes sigaretten. Daarom besloot de rechter haar eind 2017 een effectieve celstraf van 1 jaar te geven. “Het moet stoppen”, klonk het. Zelf kon ze deze woorden niet horen want ze had verstek gegeven voor haar rechtszaak. Wel tekende ze meteen verzet aan. “Ik vind 1 jaar cel toch te streng voor wat tabak en sterke drank”, klonk het, “bovendien heb ik nog andere celstraffen lopen en wordt het allemaal wat veel. Ik heb hulp nodig.” De rechter besloot twee maanden af te doen van de eerste straf. “Ze lijkt van rechtbank te verwachten dat deze haar helpt maar misschien moet ze eens doorhebben dat ze vooral zichzelf eens moet helpen”, klonk het.