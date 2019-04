Onverbeterlijke dief leert lesje maar niet WHW

02 april 2019

17u18 0 Brussel Een 35-jarige man is opgepakt op verdenking van drie juwelendiefstallen uit twee bejaardentehuizen in Neder-Over-Heembeek. Hij blaak al voor 102 feiten gekend te zijn.

De man werd vrijdag opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de twee dagen ervoor verschillende juwelen te hebben gestolen uit de bejaardentehuizen. De man werd formeel herkend door enkele agenten. Hij bleek al gekend te zijn voor niet minder dan 102 feiten, voornamelijk diefstallen- en had p het ogenblik van de diefstallen penitentiair verlof. Bij een huiszoeking in zijn woning -ook in Neder-Over-Heembeek- troffen de agenten verschillende juwelen aan waarvan hij de oorsprong niet kon verklaren. Uit analyse van camerabeelden bleek hij van woensdag tot vrijdag toegeslagen te hebben in twee bejaardentehuizen nabij zijn woonplaats. Bij zijn arrestatie stelde de man zich bovendien zeer agressief op. Ook uitte hij meermaals doodsbedreigingen tegenover de verbalisanten.